Le Niçois Alexis Claude-Maurice évacué sur civière, lors du match contre Strasbourg dimanche soir — AFP

Il souffre d’une fracture au péroné et sera opéré dans les prochains jours. Le milieu de terrain de Nice Alexis Claude-Maurice, gravement blessé dans sa chute à la suite d’un tacle d’Adrien Thomasson ce dimanche lors du match Nice-Strasbourg (0-2), sera forfait pour l’Euro espoirs et sans doute pour les JO, a annoncé le club azuréen ce lundi.

Le joueur de 22 ans avait été évacué sur civière à la 39e minute. Au coup de sifflet final, l’entraîneur niçois avait confié son « impression que la blessure était grave ». Son joueur sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

« Un lourd tribut aux blessures »

Homme en forme de la fin de l’exercice et auteur de quatre buts et cinq passes décisives en 30 matchs joués en championnat, Alexis Claude-Maurice voit ainsi sa saison écourtée comme auparavant ses coéquipiers Dante et Jeff Reine-Adelaïde, opérés tous les deux pour la rupture d’un ligament croisé du genou et Myziane Maolida (pubalgie).

« Encore un jeune Espoirs arrêté, s’était désolé ce dimanche Adrian Ursea. Nous payons décidément un lourd tribut aux blessures ».

Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets, qui avait déjà perdu à l’automne Jeff Reine-Adelaïde, le capitaine des Espoirs, devra également faire sans Alexis Claude-Maurice pour le quart de finale européen France-Pays-Bas, le 31 mai à Budapest.