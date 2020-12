Le Niçois Amine Gouiri a manqué une action en début de match — AFP

Après son revers face à Rennes (0-1) lors de la 14e journée de Ligue 1, dimanche, l’OGC Nice vient d’aligner sept défaites et un nul.

« Dans les vestiaires, c’est pas la joie. On est les premiers affectés par cette situation », explique Morgan Schneiderlin.

Nice est en plein ventre mou de la Ligue 1 avec sa 12e place, à huit points de la 5e.

« Dans les vestiaires, c’est pas la joie. On est les premiers affectés par cette situation. » Après une nouvelle défaite contre le Stade Rennais ce dimanche après-midi à domicile (0-1), le huitième match sans victoire pour l’OGC Nice, Morgan Schneiderlin se confiait sur « l’urgence » de « ne pas se disperser ». « Il faut vite se réveiller ou la saison sera vraiment fichue », a lâché le capitaine en conférence de presse.

Après sa dramatique dégringolade de novembre, le naufrage en Ligue Europa et le limogeage de Patrick Vieira, Nice, 12e, perd encore une place au classement de Ligue 1 et est effectivement dans l’urgence. Son prochain déplacement à Nîmes, mercredi, pourrait déjà être synonyme de match couperet.

En attendant, Nice a continué à sombrer et Adrian Ursea, le nouveau coach des Aiglons depuis trois matchs, n’a pas vraiment eu de quoi renverser la tendance, utilisant à nouveau un schéma en 3-4-3, comme Vieira, qu’il secondait. Pour le moment, ça ne fonctionne pas : aucun but n’a été marqué depuis son arrivée.

« Arriver à être plus "tueurs" devant le but »

Sur ce match face à Rennes, « il y a eu de l’impatience », analyse le coach. « J’aurais voulu qu’on construise davantage, plus longtemps ». L’efficacité pêche toujours. Nice a pourtant attaqué d’entrée. Mais ni Amine Gouiri, ni Claude-Maurice, à deux reprises, n’ont trompé le porter rennais. Kasper Dolberg a été quasi transparent pour son retour à la compétition.

Pire, les Niçois ont fini par se faire déborder. Mbaye Niang, pour son premier but de la saison, a scellé le sort du match dès la 28e (0-1) sur un mauvais contrôle de Danilo Barbosa, sorti sur un problème musculaire. La défense niçoise, décidément particulièrement dans les choux depuis la blessure de Dante, était à nouveau plusieurs fois menacée de retour des vestiaires.

Plus facile à dire qu’à faire sans doute, mais « il faut retrouver la confiance », a répété Morgan Schneiderlin. « Il ne faut pas continuer cette saison où on se fait chier. Il faut vraiment qu’on arrive à être plus "tueurs" devant le but. J’ai l’impression qu’on a déjà au moins corrigé un problème en se prenant moins de buts. »