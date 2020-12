Le Rémois Yunis Abdelhamid et le Niçois Khephren Thuram, dimanche soir — AFP

Le Gym a obtenu le nul (0-0) face à Reims, mettant un terme à une série de cinq défaites.

Ancien adjoint de Patrick Vieira, le nouvel entraîneur Adrian Ursea avait annoncé vouloir « se rassurer » à Reims, ce qu’il a fait.

Pas de coup d’éclat. Mais, pour sa première sur le banc des Aiglons, le nouveau coach de l’OGC Nice a eu au moins eu le mérite de stopper l’hémorragie. Face à Reims, dimanche soir pour le compte de la 13e journée de L1, les joueurs d’Adrian Ursea ont obtenu le nul (0-0) mettant ainsi un terme à la série de cinq défaites qui a valu jeudi soir, après l’élimination de la Ligue Europa, son poste à Patrick Vieira.

Et c’est « un bon premier pas », a soufflé Morgan Schneiderlin, plutôt optimiste pour la suite. Au micro de Canal+, le milieu, capitaine dimanche soir, a reconnu que « la transition » a été « assez facile ». « On connaît très bien Adrian, on s’entend très bien avec lui. Il nous amène ses idées et sa passion du jeu. »

📹 Les mots d'Adrian Ursea et des défenseurs @JordanLotomba, @nsoki_stanley et Flavius Daniliuc après #SDROGCN — OGC Nice (@ogcnice) December 6, 2020

Les Aiglons manquent encore de mordant

Ancien adjoint de Patrick Vieira, le Roumain de 53 ans avait annoncé vouloir « se rassurer » à Reims. Malgré de nombreux cadres toujours absents et avec quelques légers ajustements sur le terrain, c’est chose faite.

Même si, malgré une possession de balle à 65 % face au 18e de la L1, les Niçois (11e) ont encore manqué de mordant pour concrétiser. Jeff Reine-Adélaïde (10e minute) et Roni Lopes (53e) ont eu de belles occasions d’ouvrir la marque… sans conclure.

« Sortir nos points forts »

Alors que faudra-t-il désormais pour renouer avec la victoire ? « Dans un premier lieu, on doit récupérer, a expliqué Adrian Ursea après la rencontre. Le point de départ de la suite sera de s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien [dimanche] soir. Je vais analyser et on va sortir nos points forts sur lesquels s’appuyer pour la suite. »

La suite, ce sera dès jeudi avec le dernier match de Ligue Europa contre Beer Shiva. Une rencontre blanche, qui pourrait au moins servir à faire tourner les joueurs. En attendant la réception de Rennes dimanche.