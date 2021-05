André-Pierre Gignac en route pour les JO de Tokyo ? — Victor Fraile / Power Sport Images / Shutterstock / Sipa

C’est une info lancée presque l’air de rien sur Canal+ par Laurent Paganelli lors de la rencontre remportée ce dimanche par Saint-Etienne face à l’OM (1-0). André-Pierre Gignac pourrait disputer les JO de Tokyo avec l’équipe de France olympique, entraînée par Sylvain Ripoll, en charge des Espoirs.

L’avant-centre du club mexicain des Tigres de Monterrey, 35 ans bien tapés, figure sur une liste d’environ 90 joueurs communiquée cet hiver par le technicien breton au Cnosf (Comité national olympique et sportif français). Ripoll peut intégrer trois éléments nés avant le 1er janvier 1997 dans sa liste définitive de 18 joueurs (plus quatre réservistes) et pourrait donc retenir Gignac, qu’il a connu aux prémisses de sa carrière, à Lorient.

Rendez-vous face au Mexique ?

A défaut de disputer un nouvel Euro, après celui de 2016 marqué par son poteau en finale face au Portugal, l’ancien Toulousain et Marseillais pourrait donc passer un été en Bleu, lui dont la 36e et dernière sélection en A remonte au 10 octobre 2016 et à une victoire aux Pays-Bas (0-1). L’équipe de France olympique doit commencer le tournoi le 22 juillet contre le Mexique, avant d’enchaîner par l’Afrique du Sud le 25, puis le Japon le 28.