José Mourinho — Peter Powell/AP/SIPA

Que reste-t-il du grand José Mourinho ? Plus grand-chose, a priori. L’entraîneur portugais a été démis de ses fonctions à Tottenham après le match nul 2-2 sur la pelouse d’Everton, le week-end dernier. Le successeur de Mauricio Pochettino à Londres n’a pas réussi à faire franchir le cap espéré au finaliste de la Ligue des champions 2019, qu’il abandonne à la 7e place du championnat anglais loin, très loin du leader Manchester City.

« Jose Mourinho et son équipe d’entraîneurs Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été relevés de leurs fonctions », écrit Tottenham dans un communiqué publié sur son site officiel. Déjà vivement critiqué à Manchester United, où il avait tout de même remporté plusieurs trophées dont une Ligue Europa et une Supercoupe d’Europe, le Mou repart cette fois les mains vides. Une première depuis son arrivée au FC Porto, en 2002.