Strasbourg-Paris EN DIRECT : Le PSG en démonstration en Alsace... Suivez le match avec nous...

Salut à tous et bienvenue à la Meinau ! Pas le temps pour le PSG de savourer sa perf de mercredi à Munich, il faut déjà enchaîner à Strasbourg. Avec une obligation de victoire puisque le leader, Lille, a gagné hier soir à Metz (2-0). Les Parisiens ont maintenant 6 points de retard sur la tête et donc plus de temps à perdre. Mauvaises nouvelles : ils arrivent en Alsace décimés (blessures, Covid-19 etc.) et le Racing leur réussit mal ces dernières années. En 2017, les joueurs de Thierry Laurey avaient été les premiers de la saison à les faire tomber (2-1) et en 2018, il y avait eu 1-1 sur cette même pelouse... Bref, Paris joue encore gros cet après-midi, juste avant le match retour contre le Bayern mardi.

» Rendez-vous à partir de 17 h pour suivre la rencontre avec nous