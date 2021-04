Antoine Griezmann, le 9 janvier 2021 sur la pelouse de Grenade. — SOPA Images/SIPA

Antoine Griezmann est triple papa, et il est réglé comme une horloge. Comme ses deux frères et sœurs Mia (née en 2016) et Amaro (née en 2019), la petite Alba est en effet née le 8 avril, ce qui nous donne régulièrement une nuit incroyable aux alentours du 8 juillet, si on compte bien.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

« Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24 », a écrit « Grizou » sur Twitter, un court message accompagné d’un coeur et d’un biberon, annonciateur de nuits difficiles pour notre Grizou national. A deux jours du clasico, le Français a logiquement été dispensé d’entraînement par Ronald Koeman, après avoir été titulaire lundi contre Valladolid. Félicitations, Toinou, et bon courage pour les couches.