Guy Novès n'a pas l'intention de sortir de sa retraite. — J.E.E / Sipa

Depuis un mois et l’annonce du départ de Franck Azéma, l’Auvergne est en émoi. Plus exactement Clermont, qui cherche un remplaçant à son manager, lequel a souhaité quitter le club après onze ans de bon boulot et malgré un contrat courant jusqu’en 2023. Parmi les pistes pour succéder à Azéma, Midi Olympique en dévoile une assez inattendue, qui mène à Guy Novès.

Le bihebdomadaire spécialisé indique que le président Jean-Michel Guillon s’est entretenu au téléphone la semaine dernière avec l’ancienne icône du Stade Toulousain, devenue ensuite brièvement sélectionneur du XV de France, jusqu’à son éviction en décembre 2017.

Yannick Bru ou un technicien étranger ?

Mais à 67 ans, l’homme le plus titré du rugby français n’envisage pas de sortir de sa retraite – annoncée en octobre 2019, quelques mois après sa victoire aux prud’hommes contre la FFR – pour reprendre un boulot à plein temps. Selon Midol, Clermont prospecte aussi du côté de Jeremy Davidson (Brive), Jono Gibbes (La Rochelle), Yannick Bru (Bayonne) ou Richard Cockerill (Edimbourg).