Les illuminations sur le court Simonne-Mathieu, à Roland Garros (photo d'illustration). — OPPO/AP/SIPA

La grande révolution se rapproche. Lors de sa prochaine édition, qui doit débuter dimanche 23 mai, Roland-Garros va inaugurer ses sessions de nuit sur le court Philippe-Chatrier. Un match par jour, programmé à 21 heures, tous les soirs de la première semaine jusqu’aux quarts de finale. Ce match sera diffusé par Amazon Prime Video, selon l’appel d’offres qui avait été conclu en 2019.

A deux mois de l’échéance, la plateforme américaine a annoncé lundi le dispositif qu’elle allait mettre en place pour sa grande première dans la diffusion du sport en direct en France. La grande figure recrutée par Amazon se nomme Amélie Mauresmo. Consultante chez France Télévisions ces dernières années, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est laissée convaincre par l’attrait de la nouveauté. « Je suis ravie de prendre part à cette aventure dès cette année, a-t-elle commenté lors d’une conférence de presse organisée par Amazon. C’était une jolie opportunité, il ne fallait pas rater ce train. »

« Séduire une nouvelle clientèle, de passionnés de sport, de jeunes »

Roland entre en effet dans « une nouvelle ère », selon les mots du directeur Guy Forget, qui a également passé une tête à cette conférence. « Beaucoup de gens ne pouvaient pas venir car ils travaillaient, là ils pourront venir voir les meilleurs matchs, à 21 heures, dans une ambiance particulière, a-t-il expliqué. Et on va peut-être séduire une nouvelle clientèle, de passionnés de sport, de jeunes. On sait qu’ils consomment la télévision et le sport de manière différente, on compte beaucoup sur cette collaboration pour attirer une nouvelle audience. »

Le concept de la « night session », rendu possible par l’installation du toit sur le Central l’année dernière, est très attendu en tout cas. « Il se passe quelque chose en soirée. On le voit à l’US Open ou en Australie, ce sont souvent des ambiances électriques, estime Mauresmo. C’est un peu l’inconnue de savoir ce que ça va donner ici à Roland, mais je suis assez confiante. On a hâte de découvrir ça. »

Pour l’accompagner, Amazon a fait appel à beaucoup d’anciens consultants d’Eurosport, qui a perdu ses droits de diffusion. D’autres noms sont venus se greffer au projet, pour composer une équipe très dense. On y retrouvera Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Patrick Mouratoglou, Arnaud Clément ou Paul-Henri Mathieu ou Sarah Pitkowski. La présentation des émissions, avant et après les matchs, sera confiée aux journalistes Thibaut Le Rol et Clémentine Sarlat. En plus des matchs du soir, Amazon diffusera aussi tous ceux du court Simonne-Mathieu, ainsi que les demi-finales et les finales de tous les tableaux, en co-diffusion avec France Télévisions​.