Joan Laporta — Enric Fontcuberta/EFE/SIPA

Si Lionel Messi est annoncé partant du FC Barcelone, où il a passé toute sa carrière, en 2020-21, le président récemment élu Joan Laporta entend faire tout son possible pour garder le crack au Camp Nou. C’est donc tout logiquement que Laporta a commencé son travail de sape lors de son investiture à la tête du club catalan.

« Je veux essayer de convaincre Leo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens, et il le sait », a-t-il annoncé en préambule, avant de se tourner vers l’Argentin​ et de le regarder droit dans le masque. « Quoi qu’il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver. Il est le meilleur joueur de l’histoire. Leo, je suis désolé d’en parler ici en public, mais tu sais que j’ai énormément d’estime pour toi et que le Barça t’aime. Si ce stade était plein pendant les matches en ce moment, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous a fait du mal dans bien des domaines. » Une bien belle lettre d’amour.