Lionel Messi lors de PSG-Barcelone, le 10 mars 2021. — Christophe Ena/AP/SIPA

Au Parc des Princes,

A l’heure de vous parler du Barça, parce qu’il n’y a pas que le PSG dans la vie, on aurait pu choisir de vous dire à quel point cette équipe nous a fait forte impression mercredi soir, surtout après la bouillabaisse fadasse du match aller. Mais, comme il n’est pas interdit de penser que Leo Messi a peut-être disputé son tout dernier match sous le maillot du Barça en Ligue des champions, ça serait pécher que de ne pas lui accorder cette faveur (Leo, si tu nous lis…). Et ne venez pas nous dire qu’on plane à 15.000 en surfant sur des rumeurs venues d’ailleurs. Les faits, seulement les faits.

Lorsque l’Argentin supplie Bartomeu de le laisser partir après l’humiliation subie en août face au Bayern (2-8), lors du Final 4 à Lisbonne, on n’invente rien. Quand tous les candidats à la présidence du Barça anglent leur campagne sur comment ils vont faire pour convaincre la Pulga de rester au chaud a la casa, on n’invente rien. Donc oui, si on est supporter du Barça, il y a concrètement des raisons de se faire des cheveux blancs, encore plus après une élimination tristounette en 8e. Ce qui soit dit en passant n’était plus arrivé à Messi depuis 2007.

Mercredi soir, on a logiquement retenu deux moments qui disent beaucoup de ce qui entoure la Puce cette saison.

D’abord le sublime – qu’est-ce qu’on raconte ? Le divin – sur cette inspiration géniale des 30 m expédiée dans la lucarne de Navas à la vitesse d’un cheval, sous amphétamines, au galop. En revanche, vu le bagage du bonhomme et le nombre incalculable de merveilles dont il nous a gratifiés tout au long de sa carrière, difficile de dire où placer ce missile sol-air. Dans le haut du panier, assurément.

Ensuite le moins bon, avec ce péno raté de pas grand-chose face à un gardien parisien en état de grâce. Mais le foot tient à peu de chose et, dans un bon mood, avec une équipe carburant derrière lui, Messi aurait peut-être levé son ballon un chouïa plus, qui sait. Et le Barça aurait alors pu rêver d’une deuxième remontada.

Avant le match, Koeman nous avait surpris en n’hésitant pas à désigner son joueur comme étant le seul capable de réaliser un tel miracle face au PSG. Mais le miracle n’a pas eu lieu et Messi va donc passer les prochains milieux de semaine d’avril et mai devant sa télé sur son canapé. Une première depuis une quinzaine d’années, qui risque d’avoir du mal à passer.

Peut-être se dira-t-il alors que l’heure est venue de tenter un dernier beau challenge, avec une équipe armée pour lui faire gagner encore une ou deux Ligues des champions, avant de raccrocher. Or, malgré la très bonne première période du Barça mercredi et le fait que le FC Barcelone reste le FC Barcelone, pas sûr que cette équipe en phase de reconstruction soit capable de lui offrir ce dernier cadeau.