Les joueurs du Barça arrivent à l'hôtel Pullman proche de la Tour Eiffel, avant le 8e de finale retour de Ligue des champions face au PSG, le 9 mars 2021. — FRANCK FIFE / AFP

On trouve ça génial ou détestable, mais c’est un grand classique des veilles de match. Dans la nuit de mardi à mercredi, des supporters du PSG se sont donné le mot pour pourrir le sommeil des joueurs du Barça, avant le 8e de finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes. On avait appris ce matin qu'un feu d'artifice avait été tiré vers 4 heures du matin à proximité du Pullman Eiffel, où logeait la délégation catalane. Mais un petit malin a encore été plus loin.

RMC nous apprend en effet qu’un fan parisien a loué exprès une chambre dans cet hôtel pour déclencher l’alarme incendie. Il a attendu tranquillement que le feu d’artifice soit terminé, a laissé les joueurs se rendormir un peu et est passé à l’acte à 5 heures du matin. Il lui en a coûté cinq heures de garde à vue et un rappel à la loi. On imagine que ce n’est pas ça qui lui a fait regretter son acte.