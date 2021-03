Les kiwis invincibles — Chris Cameron/AP/SIPA

La mer leur appartient. Team New Zealand est allé chercher un quatrième sacre sur la Coupe de l'America en remportant une septième victoire et terminant ainsi le travail contre les Italiens de Luna Rossa, à Auckland. Mené initialement 3-2, l'équipage kiwi a enchaîné cinq succès d’affilée depuis samedi pour s’imposer finalement 7-3 et offrir à la Nouvelle-Zélande un quatrième sacre sur l’une des compétitions sportives les plus anciennes au monde.

« C’est complètement irréel, c’est une satisfaction immense pour l’équipe », a confié juste après la victoire le barreur néo-zélandais Peter Burling.

La Première ministre rend hommage aux kiwis

Les Néo-Zélandais avaient espéré tuer le match mardi mais une bascule dans la direction du vent avait poussé les organisateurs à reporter la 10e manche d’un jour. Et mercredi, Luna Rossa n’a jamais semblé en mesure de menacer la suprématie néo-zélandaise, Team New Zealand franchissant finalement la ligne d’arrivée avec 46 secondes d’avance.

La Première ministre néo-zélandaise a été prompte à féliciter ses compatriotes qui sont après les Etats-Unis la deuxième nation la plus titrée sur cette prestigieuse épreuve, après les victoires de 1995, 2000 et 2017. « Team New Zealand nous rend à nouveau tellement fiers en faisant de la Coupe de l’America la coupe de la Nouvelle-Zélande, a déclaré Jacinda Ardern dans un communiqué. »