La Vendée Va'a de 2019. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

L’information est tombée dimanche. La Vendée Va’a, course de pirogues polynésiennes organisée aux Sables d’Olonne, n’aura pas lieu cette année. L’événement, qui devait se tenir du 12 au 15 mai, est annulé en raison des contraintes sanitaires.

« L’interdiction pour les rameurs de s’entraîner en équipe, le couvre-feu, l’interdiction actuelle des compétitions amateurs pour les sports collectifs, la complexité de gestion d’un événement à huis clos sur un espace public, les nombreuses restrictions sanitaires, les incertitudes sur l’évolution de la situation… ne nous permettent pas d’organiser convenablement cette édition, expliquent les organisateurs dans un communiqué. « C’est un véritable déchirement pour nous tous, car nous aurions aimé apporter un peu de gaieté et de chaleur polynésienne en cette période si morose », poursuivent-ils.

Rendez-vous en 2022

Chaque année, l’épreuve sablaise rassemble plus de 200 sportifs, plus de 100 bénévoles et des milliers de spectateurs. La Vendée Va’a, c’est 123 km de course en haute mer. Elle sert à préparer les équipages à la Hawaiki nui va’a, qui se tient en automne dans l’archipel des Îles Sous-le-Vent, en Polynésie française.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour mai 2022.