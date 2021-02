OM-OL EN DIRECT : Payet et Thauvin s'y mettent enfin, mais ça ne suffit pas

Et le septième jour, on reparla de football à Marseille. Un exploit au vu de l’actualité de l’autre club le plus populaire de France, qui a fait parler de lui tous les jours de la semaine ou presque. Le procès des supporters qui ont pénétré au centre d’entraînement pour se mettre en appétit, mercredi. Puis la déflagration vendredi soir, alors qu’on s’apprêtait à entrer tranquillement dans notre week-end. La démission d’Eyraud, finalement lâché par Mc Court, et l’ascension express de Pablo Longoria, promu président moins d’un an après son arrivée. Ah, et on oubliait l'arrivée de Jorge Sampaoli​, prévue la semaine prochaine. Bref, peu de place pour le terrain, alors que se profile un olimpico importantissime au moins pour l’adversaire, puisque l’OL est encore dans la course au titre malgré ses imperfections. L’OM, lui, est à peine dans la course à l’Europe, mais on fait confiance aux équipiers de Dimitri Payet pour trouver une motivation extra, dimanche soir, et ainsi gâcher la vie de Rudi Garcia et de JMA.

» Rendez-vous à partir de 20h30 pour un Olimpico à huis-clos, mais pas sans passion ni enjeu