Lille a rebondi après deux matches décevants et repris la tête du championnat dimanche en s'imposant 4-1 à Lorient, grâce en particulier à un superbe coup franc de Jonathan Ikoné, lors de la 26e journée de Ligue 1. Tenus en échec la semaine dernière face à Brest (0-0), dominés par l'Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa (2-1), les Lillois ont maîtrisé leur sujet face à des Lorientais pourtant en pleine réussite ces dernières semaines. Les leaders du championnat se sont aussi offert une 7e victoire d'affilée à l'extérieur.

Encore une victoire à l'extérieur

Comme prévu, Lille a vite pris le volant, avec un bloc haut que le 5-4-1 appliqué de Lorient sur les phases défensives a d'abord réduit à se contenter de frappes lointaines. Mais dans le même temps, le contre-pressing lillois à chaque perte de balle a contenu les Merlus dans leur moitié de terrain, d'où ne sortaient que quelques longs ballons difficilement exploitables pour Terem Moffi, le buteur lorientais en forme (8 buts en 9 matches).

Et l'ouverture du score par les Nordistes était logique, sur une reprise de Mehmet Celik détournée par Andraew Gravillon, qui a pris son gardien Matthieu Dreyer à contre-pied (0-1, 20e). Même si les Merlus ne s'étaient encore jamais montrés dangereux, ce but n'a pas tranquillisé l'entraîneur lillois Christophe Galtier, qui a lâché un cri de rage de voir ses hommes reculer un peu à la remise en jeu.

A juste titre puisque Lorient a égalisé sur sa première occasion: Moffi a récupéré un ballon dans l'axe et servi sur sa gauche Jérôme Hergault, qui a trompé Mike Maignan d'une frappe du droit (1-1, 23e). Un premier but en professionnel pour ce discret latéral de bientôt 35 ans, qui avait fait ses débuts à la fin des années 2000 à Luzenac sous les ordres de Christophe Pélissier. Eternel remplaçant cette saison, il s'était déjà mis en valeur ces dernières semaines dans le couloir gauche habituellement tenu par Vincent Le Goff, le joueur lorientais le plus touché par la vague de Covid dans le club en janvier.

Le coup-franc magique de Pochettino

Et c'est encore un défenseur qui s'est montré décisif un quart d'heure plus tard, quand Jose Fonte a donné l'avantage aux Lillois d'une puissante frappe du droit à l'entrée de la surface, après un dégagement lorientais hasardeux (1-2, 38e). Après la pause, les Lillois ont à nouveau reculé, laissant Lorient se procurer plusieurs occasions, avec une reprise de volée d'Enzo Le Fée (47e) ou une tête de Julien Laporte (53e).

Mais sur un coup franc concédé à l'entrée de la surface, Jonathan Ikoné a permis aux siens de prendre le large: son tir, passé juste au-dessus d'un mur qui avait choisi de ne pas sauter, est allé se loger en pleine lucarne (1-3, 59e). Malgré leur avance, les Lillois ont continué à pousser, tirés par un Yusuf Yazici, entré peu après l'heure de jeu, qui s'est procuré plusieurs occasions avant de servir idéalement Domagoj Bradaric pour le 4e but (1-4, 90+1).