FOOTBALL André Villas-Boas a annoncé en conférence de presse qu’il avait déposé sa démission auprès de la direction de l’OM, et qu’il attendait désormais leur décision

L'entraineur André Villas-Boas a annoncé sa démission. — NICOLAS TUCAT / AFP

André Villas-Boas, l'entraineur de l'Olympique de Marseille a annoncé avoir présenté sa démission surprise à sa direction ce mardi matin.

Les incidents survenus samedi à la Commanderie ne semblent pas être le déclencheur de cette décision, mais plutôt l'arrivée de Ntcham, un recrutement pour lequel il avait dit non.

La situation est explosive à l'OM entre cette démission et les incidents de la Commanderie, samedi.

Un nouveau coup de tonnerre à l'OM.En conférence de presse avant le match contre Lens, mercredi à 21 heures, André Villas-Boas, l’entraîneur marseillais​ a annoncé avoir présenté sa démission à sa direction. Un nouveau séisme.

« J’ai présenté ma démission à la direction, je ne suis pas d’accord avec la politique sportive du club », a-t-il expliqué. C’est le transfert de Ntcham, officialisé tard lundi soir, qui a déclenché cette réaction, alors qu’il a appris cette signature dans la presse. « Le mercato s’est fini avec l’arrivée d’un nouveau joueur. C’est une décision qui n’a pas été prise par moi, je n’ai rien à voir. Je l’ai appris par la presse quand je me suis réveillé. C’est précisément un joueur pour lequel j’ai dit non. Mon professionnalisme est remis en cause », a-t-il lancé.

Rien à voir avec les incidents de samedi

L’ambiance était pourtant calme ce mardi matin à la Commanderie, et tous les journalistes présents pensaient à une accalmie après les incidents survenus ce week-end. AVB avait d’ailleurs été interrogé sur ce sujet en début de conférence de presse. « Ça a été un moment de choc. Heureusement on est chanceux qu’il n’y a pas eu de blessés graves, ça a été très dur à vivre. J’ai eu l’impression que des joueurs pouvaient être agressés donc je suis sortie pour apaiser les incidents », a-t-il confié.

Mais la question sur le mercato a mis le feu aux poudres. André Villas-Boas a par ailleurs assuré que cette démission n’avait rien à voir avec ces incidents, qu’il ne voulait pas « de l’argent de l’OM ». S’il n’a toujours pas de réponses de la direction, qui lui « a demandé du temps », il a expliqué être focalisé sur le match de Lens. Difficile d’y croire tant le climat est explosif autour de l’OM.