Mécha Bazdarevic, ici en 2017, n'est plus l’entraîneur de Guingamp. — CHINE NOUVELLE

Mécha Bazdarevic ne verra pas ce mardi soir le match entre Guingamp et Grenoble depuis le banc des entraîneurs. L’En Avant a en effet annoncé lundi une séparation « d’un commun accord » avec son entraîneur, arrivé en début de saison.

Fred Bompard, arrivé au printemps dernier comme adjoint de l’ancien entraîneur Sylvain Didot, dirigera l’équipe dès ce soir lors du déplacement chez le 4e du championnat. Relégué en Ligue 2 en 2019, 8e la saison dernière, Guingamp pointe désormais à la 17e place à seulement une longueur du barragiste.

Communiqué:

Ce lundi soir, En Avant Guingamp et Mécha Bazdarevic se sont séparés d'un commun accord. En conséquence, Fred Bompard, son adjoint, dirigera le groupe guingampais demain soir à @GF38_Officiel à l'occasion de la 23e journée de @Ligue2BKT 2 BKT. pic.twitter.com/DZ1nUJuWUI — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) February 1, 2021

Le départ de l’entraîneur bosnien apparaissait de plus en plus comme une évidence. Bazdarevic avait exprimé sa « honte » samedi devant la presse après la défaite 3-2 à domicile contre Pau, alors lanterne rouge. Ces derniers jours, les supporters guingampais ont aussi donné de la voix. Samedi au stade, ils avaient installé une banderole proclamant « A défaut de mouiller le maillot, vous l’avez sali », et dimanche, au lendemain de la défaite, une cinquantaine d’Ultras sont venus crier leur colère, pacifiquement, au centre d’entraînement.

Une arrivée mouvementée

Ancien international yougoslave, Mécha Bazdarevic, 59 ans, est un habitué de la Ligue 2 où il a plusieurs fois réussi à faire monter des petites équipes (Istres en 2004, Grenoble en 2008). Il a également entraîné en Ligue 1, à Sochaux, pendant la saison 2011/12. Après un passage comme sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine (2014-2017), il avait retrouvé la Ligue 2 avec le Paris FC qu’il a conduit aux barrages d’accession pour la Ligue 1 en 2019 avant d’être remercié quelques mois plus tard après des résultats décevants.

Son arrivée à Guingamp a été mouvementée : il avait été recruté le 30 août, après seulement deux journées de championnat, par le directeur sportif Xavier Gravelaine. Mais huit jours après, le président du club Bertrand Desplat avait démissionné et Gravelaine avait été limogé par son successeur Fred Le Grand.