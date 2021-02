Le calme est revenu à la Commanderie, alors que le club estime les dégradations à plusieurs milliers d'euros. — NICOLAS TUCAT / AFP

A l’énoncé du verdict, les prévenus fondent en larmes, totalement abasourdis. Ce lundi, le tribunal ​correctionnel de Marseille a ordonné le placement en détention provisoire de huit des quatorze supporters de l’Olympique de Marseille accusés d’avoir saccagé la Commanderie ce samedi, en attendant le procès qui a été reporté au 24 février prochain à 8 h 30.

Le procureur de la République André Ribbes avait requis le placement de l’ensemble des prévenus en détention provisoire, en évoquant notamment le risque de récidive alors qu’a lieu ce dimanche un match entre Marseille et le PSG. Les autres prévenus font l’objet d’un contrôle judiciaire, d’un pointage hebdomadaire obligatoire dans le commissariat le plus proche, d’une interdiction de participer à une manifestation et pour certains, d’une interdiction de se rendre à Marseille.

« Cela me paraît totalement disproportionné, totalement injustifié, tempête Me Nicolas Besset, qui défend plusieurs de ces prévenus. Quand on prend le profil des uns et des autres, entre ceux qui ont été remis en liberté et ceux qui restent en détention ce soir, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment entre les uns et les autres. Des fois, les choses sont évidentes. Là, ça ne l’est pas du tout. On s’interroge sur le fait de savoir pourquoi untel est allé en détention alors qu’un autre a été mis en liberté. » L’avocat se réserve la possibilité de faire appel, même si le procès se tient dans quelques semaines.