James Harden va enfin quitter Houston après plusieurs semaines de forcing. — Carmen Mandato/AP/SIPA

James Harden et les Rockets, c’est fini : le meilleur marqueur de la NBA de ces trois dernières saisons, qui n’a cessé d’exprimer son souhait de quitter Houston, rejoint Brooklyn, où il va former un « Big 3 » visant le titre avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Aucune des deux franchises n’a dans l’immédiat officialisé le transfert, qualifié de « blockbuster » par ESPN et le site The Athletic, qui l’ont annoncé en premier, et qui inclut selon eux deux autres clubs, Indiana et Cleveland.

Retrouvailles avec Durant

Les Nets auraient notamment cédé à Houston trois à quatre premiers tours de drafts, l’ailier letton Rodions Kurucs, ainsi que Caris LeVert, leur sixième homme très performant. Lequel a été aussitôt échangé par les Rockets avec Victor Oladipo, star des Pacers. Les Cavaliers ont eux envoyé récupéré le pivot Jarrett Allen et l’ailier Taurean Prince en provenance de Brooklyn et envoyé l’ailier-shooteur Dante Exum à Houston.

James Harden joining the Brooklyn Nets ❤️ pic.twitter.com/v8Y8ItgDH4 — April Whitehouse (@aprilwhitehouse) January 14, 2021

Harden, 31 ans, va donc retrouver à Brooklyn deux autres grandes stars : l’ailier Kevin Durant, avec lequel il a joué trois saisons (2009-2012) au sein du Thunder d’Oklahoma City, et le meneur Kyrie Irving. Ils vont remettre au goût du jour le « big 3 », disparu l’an passé en NBA. Et les Nets, actuellement à l’équilibre (6 victoires, 6 défaites) à la 7e place à l’Est, de se hisser au rang de favoris dans la course au titre de champion, dans une conférence où Milwaukee, Philadelphie et Miami, tous trois un temps sur les rangs pour Harden, apparaissent comme leurs principaux rivaux.