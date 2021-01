Romain Grosjean, après son grave accident au Grand Prix du Barheïn. (Photo by HAMAD I MOHAMMED / POOL / AFP) — AFP

Grande nouvelle pour Romain Grosjean. L’ancien pilote de F1, désormais retraité à 34 ans, a pu remettre son alliance à la main gauche, la plus touchée par son accident au Grand Prix de Bahreïn, lorsque le Français avait miraculeusement réussi à s’extraire de sa voiture en feu après 28 secondes qui ont paru une éternité.

Dressing fully off and Petrus happy!!!

🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Ab3r2fcW1 — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 12, 2021

Malgré les flammes et le choc subi après avoir heurté le rail de sécurité, Romain Grosjean s’en était sorti presque indemne avec « seulement » des brûlures aux mains, pour ce qui constituait sans le savoir le dernier Grand Prix de sa carrière. Plus d’un mois après, l'ancien pilote Haas a enfin pu enlever les bandages et montrer ses mains endolories à ses 1,4 million de followers sur Instagram.

« Mes mains sont de retour et Petrus (son chat) n’en est pas malheureux, s’est félicité le champion automobile. Ce n’est pas encore joli alors s’il vous plaît ne glissez pas à droite (sur les photos Instagram) si vous n’en avez pas envie ».