Romain Grosjean ne remontera pas dans sa voiture pour terminer la saison de Formule 1. Le pilote français quitte donc le circuit F1 sur son accident lors du GP du Bahrein​, contraint de se rendre à l’évidence : ses brûlures à la main gauche ne le permettent pas de reprendre le volant pour le moment.

So sorry to hear Romain 😢 Sending you ❤️ https://t.co/1enwUkngv6 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 6, 2020

« On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention », explique pour sa part le pilote français dans une vidéo sur Instagram. C’est une « décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c’est pour le mieux. »