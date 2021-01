L’Américain John Isner, 25e joueur mondial, a annoncé lundi qu’il ne participerait pas à l’Open d’Australie en raison des restrictions liées au Covid-19 dans le cadre du premier Grand Chelem de la saison. « À ce stade de ma carrière et de ma vie, j’ai toujours eu la possibilité de pouvoir voyager avec ma famille. Et, ce ne sera pas le cas pour aller à Melbourne cette année », a déploré Isner après sa défaite face à son compatriote Sebastian Korda en quarts de finale du tournoi de Delray Beach Open en Floride.

"I'm not going this year. I'm staying home."



