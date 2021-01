On ne change pas une équipe qui perd. La France ira à l’ATP Cup avec Gaël Monfils et Benoît Paire, éliminés au premier tour l’année dernière dans un tournoi qui avait couronné la Serbie de Djokovic contre l’Espagne de Nadal​ (surprenants finalistes, n’est-ce pas). Les deux meilleurs joueurs du monde seront eux aussi encore présents à Melbourne. La seule star qui manque à l’affiche étant… Nick Kyrgios, pourtant local de l’étape.

