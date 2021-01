Le Covid-19 a eu raison de l'édition 2021 de l'Enduropale du Touquet

MOTOCROSS La célébre course de motocross du Pas-de-Calais n'aura pas lieu en 2021

L'Enduropale du Touquet version 2016. — Isa Harsin / SIPA

La tenue de l’épreuve était toujours suspendue aux décisions sanitaires. Finalement, la crise du Covid-19 a eu raison de l’édition 2021 de l'Enduropale du Touquet, dans la Pas-de-Calais. Programmée initialement du 22 au 24 janvier, la célèbre course de moto-cross a été annulée par les organisateurs, a-t-on appris, jeudi.

Inscriptions contrariées des pilotes

« Le niveau très élevé des contaminations, la situation internationale et la mobilisation des services publics dans le cadre de la stratégie vaccinale nous empêchent d’organiser cette édition dans de bonnes conditions », souligne l’organisation, dans un communiqué. D’autant que « les restrictions de circulation présentes et à venir compliquent grandement l’inscription de nombreux pilotes amateurs et professionnels ».

Malgré tous nos efforts, nous avons le regret de vous annoncer la décision prise en concertation par les autorités préfectorales et la municipalité du Touquet-Paris-Plage d’annuler la tenue du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais — EnduropaleTouquetoff (@Enduropaleoffic) January 7, 2021

Autre motif qui a poussé à l’annulation de l’épreuve : le report de la réouverture des restaurants ne permettant pas d’accueillir les concurrents et les équipes d’organisation dans de bonnes conditions.

La 46e édition de l’Enduropale du Touquet est donc prévue en janvier 2022.