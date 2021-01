VOILE On ne voit désormais plus ce qui pourrait empêcher le skippeur Maître Coq IV de remporter cette édition 2020

Thomas Ruyant postule toujours à une place sur le podium. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

On se dirige plus que jamais vers une bagarre à deux pour la victoire finale aux Sables d’Olonne. Yannick Bestaven​ (Maître Coq IV), en tête du Vendée Globe pour la 19e journée consécutive, et Charlie Dalin (Apivia), ont mis une pilule à leurs poursuivants et les distancent de plus de 300 milles nautiques lundi matin. Enfin, on parle de bagarre à deux, mais vu l’avance folle de Maître Coq sur le skippeur havrais, on commence doucement à dire que les jeux sont déjà faits.

Le classement à 9 h

1. Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 6584,3 milles nautiques de l’arrivée

2. Charlie Dalin (Apivia), à 182,7 milles nautiques du leader

3. Thomas Ruyant (LinkedOut), à 340 milles nautiques du leader

4. Damien Seguin (Apicil), à 379,5 milles nautiques du leader

5. Benjamin Dutreux (OMIA- Water Family), à 613,6 milles nautiques du leader

Bestaven s’envole à nouveau

En moins de 24 heures, le skippeur Dunkerquois a mis un énorme coup de pression à son poursuivant, passant d’un écart raisonnable de 68 à plus de 147 milles nautiques entre dimanche et lundi matin. La route est encore longue, mais la question de savoir si Bestaven n’a pas d’ores et déjà plié l’affaire se pose. C’est d’ailleurs ce qu’on a fait dans un papier que nous vous invitons à déguster avec votre café.

Leader au cap Horn avec 10h de bonifs, Bestaven a-t-il déjà course gagnée? via @20minutesSport https://t.co/tNwMLJuSSa — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 4, 2021

Ruyant et Seguin passent à leur tour le cap Horn

La bataille pour la troisième place est chaque jour un peu plus passionnante et cela n’est pas près de s’arrêter. Après avoir à leur tour franchi le cap Horn dans la nuit de dimanche à lundi, Thomas Ruyant (3e) et Damien Seguin (4e) sont au coque à coque avec un écart de moins de 40 milles nautiques entre les deux bateaux. Et comme pour le duo de tête, Ruyant et Seguin ne devraient pas être rejoints de sitôt par leurs poursuivants. Le cinquième de ce Vendée Globe 2020, Benjamin Dutreux, étant largué à plus de 250 milles nautiques derrière…

Destremau passe enfin la cap Leeuwin mais pense à abandonner

C’est à une tout autre course que se livre le courageux Sebastien Destremau (Merci), qui vient seulement de passer le cap Leeuwin, 21 jours, 19 heures et 52 minutes après Charlie Dalin… Il faut dire que le skippeur de Plancoët se bat avec un pilote automatique défectueux. Aux dernières nouvelles et malgré les efforts consentis pour poursuivre la course, celui-ci se serait résolu à jeter l’éponge.