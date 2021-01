FOOTBALL Le millieu de terrain brésilien manquera à coup sûr la réception de Lens et le déplacement important à Rennes

Houssem Aouar et Bruno Guimaraes impressionnent déjà par leur entente technique. — JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Le milieu international brésilien de Lyon Bruno Guimaraes a été testé positif au Covid-19 a annoncé vendredi sur son compte Twitter le joueur qui a de ce fait manqué la reprise de l’entraînement de l’OL​ ce vendredi après-midi. « Malheureusement, ma famille et moi avons été testés positifs au Covid-19. Nous allons bien et nous nous rétablissons. Pendant les dix prochains jours nous accomplirons l’isolement », a-t-il déclaré.

Malheureusement, ma famille et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous allons bien et nous nous rétablissons. Pendant les 10 prochains jours, nous accomplirons l'isolement.



Merci beaucoup pour les messages de soutien. pic.twitter.com/11oJuv8LDy — Bruno Guimarães (@brunoog97) January 1, 2021

Le joueur, comme les autres Brésiliens de l’effectif lyonnais, Jean Lucas, Lucas Paqueta, Thiago Mendes et Camilo, avait passé les fêtes de fin d’année au Brésil où il se trouve toujours, en conséquence. Bruno Guimaraes est d’ores et déjà forfait pour le match contre Lens, le 6 janvier au Groupama stadium et comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Il sera sans doute un peu juste pour le déplacement à Rennes qui suivra le 9 janvier.