Pas de faux-semblants. Interrogé dimanche sur son adversaire préféré en seizièmes de finale de la Ligue Europa, Christophe Galtier n’a pas tergiversé. Deuxième de son groupe et qualifié pour les seizièmes de finale, le Losc connaîtra son adversaire ce lundi (13h) lors du tirage au sort organisé à Nyon (Suisse). Le club nordiste a de grandes chances de tirer une grosse équipe comme Naples, Manchester United ou encore Tottenham.

Galtier veut retrouver ses anciens joueurs

Interrogé sur sa préférence, l’entraîneur lillois a opté pour un club anglais : « Pourquoi pas tirer Arsenal, ça me ferait plaisir de recroiser certains joueurs qui sont là-bas ». Et pour cause, le coach nordiste connaît bien les anciens Lillois Pépé et Gabriel, mais aussi l’ex-Stéphanois Aubameyang. On ne sait pas encore si le sort permettra ces retrouvailles mais quoi qu’il arrive, ces seizièmes de finale se disputeront les 18 et 25 février prochains.