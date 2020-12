Théo Maledon, la nouvelle coqueluche du Thunder. — Logan Riely / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Après Killian Hayes samedi, c’était au tour du jeune Français Théo Maledon de faire ses grands débuts en NBA à l’occasion du match de présaison entre sa nouvelle franchise, le Thunder d’Oklahoma, et les San Antonio Spurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien de l’ Asvel a fait une entrée fracassante dans le grand monde du basket US.

Le meneur français de 19 ans, drafté en 34e position par Philadelphie, qui l’a immédiatement envoyé à OKC, a inscrit samedi 11 points dès ses 11 premières minutes de jeu sous le maillot du Thunder lors de la victoire 121-108 du Thunder face aux Spurs, pour un total de 20 points à l’arrivée.

💥 20 points (meilleur marquer d’OKC), 5 rebonds, 2 assists et 4 fautes provoqués en 29 minutes : débuts parfaitement réussis pour Théo #Maledon aux Etats-Unis, lors de la victoire d’Oklahoma face aux Spurs (121-108) en présaison. #NBA #76 #Rouen pic.twitter.com/pYyWLtM1wc — Victorien Lenud (@V_Lenud) December 13, 2020

Dommage, le Thunder ne fait peur à personne (ou presque)

« Le simple fait de pouvoir être de retour sur le terrain avec mes coéquipiers et de retrouver la compétition a été vraiment une bénédiction, et j’ai vraiment apprécié », s’est livré le rookie, passé par Villeurbanne. D’une sérénité bluffante pour sa grande première en NBA, Théo Maledon semble déjà comme un poisson dans l’eau au Thunder. Et si son équipe n’est clairement pas appelée à jouer les beaux rôles cette saison, on va suivre avec attention celle de son nouveau numéro 11.