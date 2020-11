Sa cote était énorme, et il n'a pas déçu. Le meneur Killian Hayes, âgé de 19 ans, a été choisi en 7e position de la Draft 2020 de la NBA mercredi par les Detroit Pistons, du jamais vu pour un joueur français. Après une longue attente, Théo Maledon, 18 ans, a finalement été choisi par Oklahoma en 34 position.

Killian Hayes, qui fera ses grands débuts dans la ligue de basket la plus relevée du monde dans un peu plus d'un mois, fait mieux que le meneur Frank Ntilikina, drafté en 8e position en 2017 par les New York Knicks, et que le pivot Joakim Noah sélectionné en 9e position par Chicago en 2007. Il est le 19e joueur français à être drafté au premier tour.

The objective was always to play in the NBA. Now it's finally time. Check out my story with @playerstribune pic.twitter.com/ngxN5v4PCt