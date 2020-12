LeBron James — Kim Klement-USA TODAY Sports/Sip/SIPA

Logique. LeBron James, vainqueur d’un premier titre NBA sous les couleurs des Lakers en 2020 – son quatrième en dix finales – a été nommé sportif de l’année par le magazine américain Time. Une récompense à la fois pour sa magnifique saison à LA en son engagement sur le plan sociétal tout au long de l’année.

Sportivement, la star des Lakers​ a fait preuve d’une grande régularité pour mener les siens vers le titre au terme d’une saison sans précédent, en dominant toujours autant son sujet à 35 ans.

Un impact pendant les élections américaines

Mais Time Magazine salue également l’engagement du basketeur en faveur du vote, à travers l’association « More Than an Vote » (Plus qu’un vote), appelant les Afro-Américains à s’inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de l’élection présidentielle.

James a soutenu l’action « en recrutant d’autres sportifs pour la cause » et en faisant « la promotion de More Than a Vote auprès de ses plus de 48 millions d’abonnés sur Twitter », a salué Time.