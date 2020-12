L'AS Monaco a perdu 2-1 contre l'OM, un concurrent direct. — CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

L’AS Monaco a perdu 2-1 contre l’Olympique de Marseille samedi, un concurrent direct dans le haut du classement.

Pour l’entraîneur Niko Kovac, Monaco a été meilleur que l’OM mais son équipe a commis trop d’erreurs.

Bis repetita. L'AS Monaco s’est incliné 2-1 samedi après midi sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, un concurrent direct pour le haut du classement de Ligue 1. Les Monégasques restent pour l’instant cinquièmes du championnat, mais ils laissent filer leurs adversaires du soir avec quatre points d’avance et deux matchs en moins pour l’OM.

Les joueurs du rocher peuvent s’en vouloir puisqu’ils ont encaissé deux buts en moins d’un quart d’heure, un premier de Thauvin (5e), puis un second de Dario Benedetto (13e). Deux buts encaissés sur deux tirs, qui peuvent faire nourrir des regrets à l’AS Monaco alors que Wissam Ben Yedder a vendangé un but tout fait dès le coup d’envoi (1e). « Si on avait marqué, ça aurait tout changé. Ça aurait été un autre match, en notre faveur », a regretté Niko Kovac.

« Il faut retrouver de la solidité défensive »

Et les matchs se suivent et se ressemblent pour les joueurs de l’AS Monaco avec une défaite déjà sur le même score, dimanche dernier contre Lille, autre concurrent du haut de tableau. « C’est le même scénario que contre Lille, on prend deux buts sur deux tirs. On n’a pas de chance. On doit réduire nos erreurs et travailler dur pour être plus efficace », a analysé l’entraîneur de Monaco.

Nul à la maison contre Montpellier. Défaites à Rennes, Brest, Lyon, Lille et Marseille. Les 3 derniers cités seront clairement devant nous a J38. Bataille à venir avec les 2 premiers. L'objectif à viser est clairement la 5ème place cette saison. Je le redis... #ASMonaco — Florian Rossi 🇲🇨 (@flrn_rss) December 12, 2020

Si le début de match a été catastrophique, les Monégasques sont revenus progressivement et ont poussé jusqu’au bout après la réduction du score de Ben Yedder sur penalty (79e). « Sur l’ensemble du match on a été meilleur. On a été la meilleure équipe mais on a perdu et quand tu perds tu as tout faux », a regretté Niko Kovac.

Et l’entraîneur cible particulièrement sa défense. « On est la deuxième meilleure attaque du championnat, on attaque bien. Mais on fait des erreurs en défense, à partir de là c’est difficile de remporter les matchs. Il faut retrouver de la solidité défensive, on a des jeunes joueurs qui commettent des erreurs et on les paye cash. On travaille là-dessus », a-t-il prévenu. Les Monégasques reçoivent Lens ce mercredi (21h), avant d’aller à Dijon le week-end prochain.