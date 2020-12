Neymar et Thomas Tuchel lors de PSG-Leipzig, le 24 novembre 2020. — FRANCK FIFE / AFP

Mais pourquoi Neymar ne fait-il pas partie du « conseil des sages » du PSG, ce groupe de cinq joueurs sur lequel Thomas Tuchel s’appuie pour évoquer les questions inhérentes à la vie du groupe ? L’entraîneur allemand, interrogé sur le sujet ce samedi en conférence de presse, a livré une explication intéressante.

« Je parle beaucoup avec lui seul à seul, je suis toujours proche de lui et on parle beaucoup. C’est important pour moi qu’il soit libre de dire ce qu’il pense. On parle beaucoup tactiquement et personnellement et il n’est pas dans les cinq car je ne veux pas qu’il ait trop de choses dans la tête, qu’il soit distrait avec des choses. Il prend ses responsabilités sur le terrain, c’est un artiste, il est créatif et je ne veux pas qu’il pense trop aux choses liées à l’organisation. »

« Je veux qu’il soit toujours tranquille et concentré sur le terrain »

Va donc pour un groupe composé de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Keylor Navas et Marco Verratti. La saison passée, Edinson Cavani et Thiago Silva en étaient. Ils ont été remplacés par Kimpembe et Navas. Tuchel ​a toutefois tenu à préciser qu’en cas de décision importante à prendre, Neymar était consulté.

« Il fait partie des joueurs clés et c’est normal. Mais quand on parle de choses à organiser comme faire un vol ou un déplacement, pourquoi on organise une semaine comme ça et pas comme ça, ce n’est pas avec lui car je veux qu’il soit toujours tranquille et concentré sur le terrain », a ajouté TT.

Icardi absent jusqu’à la trêve

Par ailleurs, l’Allemand a fait un point sur les blessés à un peu plus de 24 heures du choc face à Lyon. Mauro Icardi, qui traîne des blessures depuis la mi-octobre, ne rejouera probablement pas d’ici à la fin de l’année. « Franchement, je ne pense pas qu’il puisse jouer les quatre prochains matchs », a ainsi lâché Tuchel.

Julian Draxler, blessé aux ischio-jambiers depuis la fin octobre, est en revanche apte pour le match. Pablo Sarabia (ischios) et Juan Bernat (ligaments croisés du genou gauche) sont quant à eux toujours absents.