Les joueurs ont posé un genou au sol avant le coup d'envoi de ce PSG-Basaksehir acte II. — FRANCK FIFE / AFP

Au Parc des Princes,

Place au foot, enfin… Après la soirée mouvementée de mardi et l’interruption du match à la 13e minute, les Parisiens ont déroulé contre les Turcs de Basaksehir mercredi soir. Le PSG s’est facilement imposé (5-1) grâce à un triplé de Super Neymar et un doublé de Mbappé, pourtant en manque évident de confiance face aux buts. Qu’importe, les voilà premiers du groupe H et sûrs d’éviter certains gros poissons (Bayern, Liverpool, Man City, Juve, Chelsea) en 8es de finale. Que demande le peuple !

Les joueurs unis contre le racisme. Contexte particulier oblige après les événements de mardi au Parc, le protocole de l’UEFA à l’entrée des joueurs a été quelque peu modifié. Les 22 acteurs se sont réunis avec les arbitres dans le rond central avant de s’agenouiller, poings levés version Black lives matter, au moment où résonnait l’hymne de la Ligue des champions. Un peu plus tôt, lors des échauffements, les deux équipes arboraient un tee-shirt commun avec les logos des deux clubs et l’inscription « No to racism ». De son côté, le Collectif Ultras Paris a eu le temps de bricoler une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Soutien à M. Webo… Fiers de nos joueurs…. Against racism ».

Le PSG plie l’affaire en 30 minutes. Voilà pour le décor. Pour le reste, la rencontre a repris à la 13e minute, à l’endroit même où les embrouilles ont commencé mardi soir, près du banc de touche de Basaksehir. Et après une mini-frayeur après un tir tendu sur Navas, le PSG a déroulé sa partition sans fausses notes. Neymar a impulsé la route vers la première place d’un enchaînement de grande classe, contrôle, petit pont et galette enroulée dans la lucarne de Günok. Le Brésilien réitérait quelques minutes plus tard, bien lancé par Mbappé, avant de lui rendre la pareille en le laissant taper (et marquer) le péno pour le 3-0. A la pause, l’histoire était déjà pliée.

Paris termine en beauté. La suite est presque anecdotique. Bon, notons tout de même le triplé de Neymar, encore buteur (et quel but) dès le retour des vestiaires. Mais le plus important c’est qu’avec ce facile succès contre une équipe turque probablement pas dans les meilleures conditions pour rejouer un match de foot, le PSG s’est assuré la première place du groupe H et donc un tirage potentiellement plus léger pour les 8es de finale. Cerise sur le gâteau, les trois joueurs sous le coup d’une suspension au prochain match (Neymar, Verratti et Paredes) se sont tenus à carreaux. Après une campagne européenne pas toujours des plus rassurantes, Paris retrouve enfin un peu de sérénité, ce qui ne sera pas pour déplaire à Thomas Tuchel, tranquille pour aller au terme de son contrat en juin.