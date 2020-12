Didier Quillot en juin 2020 à Lyon. — Michel Euler/AP/SIPA

Il est celui que tout le monde voulait entendre dans le dossier Mediapro. Didier Quillot, directeur exécutif général de la LFP au moment de la signature du contrat avec le groupe sino-espagnol, s’est expliqué dans L’Equipe ce samedi matin, au lendemain de l’annonce de la rupture entre les deux parties. Le dirigeant, qui a quitté la Ligue en septembre, « regrette sincèrement » cette issue qui laisse le football français dans une situation catastrophique.

Une erreur ? Quelle erreur ?

Pour autant, il ne reconnaît pas une erreur de sa part ou du comité de pilotage de l’appel d’offres. Il ne dit pas qu’il aurait dû se montrer plus prudent. « En 2018, Mediapro était le diffuseur historique de la Liga depuis vingt-cinq ans et à l’international. Mediapro et ses actionnaires connaissaient parfaitement l’équation économique du projet français. Les résultats et donc les engagements de Mediapro étaient publics et connus de tous, justifie-t-il. Et nous avions obtenu, par ailleurs, une caution solidaire de l’actionnaire de référence. »

Il faudra se contenter de ça. Didier Quillot a tout de même annoncé qu’il allait rendre à la LFP le bonus touché à l’occasion de la signature du contrat, soit 500.000 euros. « Je considère normal de prendre ma part de solidarité avec le football français, dit-il. Concernant le foot français, je suis certain que Vincent Labrune et les clubs vont trouver les solutions économiques pour rebondir. » Sacré chantier​, quand même.