FOOTBALL Selon les informations de L’Equipe, la LFP et Mediapro sont tombés d’accord pour mettre fin au contrat qui les liait, la chaîne Téléfoot n’y survivra pas

C’est finalement allé un peu plus vite que prévu dans la dernière ligne droite. Alors qu’on pensait qu’il faudrait attendre la fin de la conciliation entre la LFP et Mediapro initialement prévue le 18 décembre prochain, L'Equipe vient de nous apprendre que la Ligue de football professionnelle allait bel et bien mettre un terme à son contrat avec le groupe sino-espagnol.

L’information aurait d’ores et déjà été donnée aux salariés de la chaîne Téléfoot par l’intermédiaire de Julien Bergeaud, le directeur général, qui a annoncé qu’un accord avait été trouvé avec la LFP et que la chaîne allait s’arrêter, sans qu’aucun calendrier précis ne soit encore fixé. Réunis en urgence vendredi matin à l’occasion d’un conseil d’administration, les membres de la LFP auraient, toujours selon L’Equipe, poursuivi les négociations jusque tard dans la nuit de mardi à mercredi.

Comment le foot français a-t-il pu se planter à ce point avec Mediapro ? https://t.co/x9xNsS8Fla — 20 Minutes (@20Minutes) October 16, 2020

Qui pour diffuser les prochaines journées ?

Aucune annonce officielle n’a encore été faite mais il semblerait bien que les dés soient jetés. Reste maintenant à savoir comment la transition va s’effectuer. Canal + (et BeIN Sport dans une moindre mesure) devraient récupérer toute ou partie des droits TV afin que les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 continuent pour les téléspectateurs. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la chaîne Téléfoot est toujours censée diffuser la prochaine journée de championnat de France prévue ce week-end, pour le reste c’est encore le flou total.