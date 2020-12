Valère Germain revient à la hauteur de Benedetto en terme de concurrence au poste d'attaquant. — Jon Super/AP/SIPA

L’attaquant de l’OM Valère Germain est bien plus mis en concurrence avec Dario Benedetto qu’en début de saison.

Il a toujours tout donné pour le maillot de l’OM, ce qui ne l’a pas empêché d’être très critiqué par les supporters.

De retour aux avants-postes pour Valère Germain. Peu utilisé et souvent très critiqué depuis son arrivée à l'OM à l’été 2017, Valère Germain joue de plus en plus depuis le début de saison. A l’image de sa titularisation mercredi soir contre Manchester City pour le dernier match de Ligue des champions de l’OM, même si les Marseillais étaient déjà éliminés de toutes les compétitions européennes.

« On a commencé à faire un peu plus confiance à Valère qui fait du bon boulot. Aujourd’hui avec Benedetto, ils sont plus en concurrence qu’au début de la saison », avait reconnu André Villas-Boas avant le match contre Nîmes. Un match qu’il avait commencé sur le banc, avant de rentrer et de marquer le but du 2-0 en fin de partie (84e).

Un mental à tout acier

Déjà auteur du but de l’égalisation contre Lille, en toute fin de match (85e), Valère Germain ne rend jamais les armes. « Il offre toujours une disponibilité totale, il donne tout, il aime l’OM. Dans chaque position, à chaque moment où tu le fais jouer, il va tout donner. Il a un état d’esprit toujours correct et il a envie d’aider l’équipe », avait souligné André Villas-Boas.

« Je trouve qu’il revient plutôt bien, il a eu une passe un peu difficile en début de saison mais il a su élever son niveau pour faire jouer la concurrence avec Benedetto. Surtout il sait toujours s’adapter à Villas-Boas, comme contre City quand il le fait jouer ailier. Ce n’est pas du tout son poste à la base, et pourtant il fait les efforts défensifs à la place de Payet. Il a beaucoup de mental et c’est honorable de sa part », analyse Téo, supporter de l’OM.

Des critiques « plus ou moins justifiées »

Dès lors, logique pour ce supporter de mettre sur un pied d’égalité les deux attaquants, alors que Dario Benedetto a dû attendre le match contre Nantes (3-1), il y a deux semaines, pour débloquer son compteur de buts.

#NOOM @ValereGermain C'est notre soldat. Toujours là, injustement décrié. C'est notre Giroud. C'est juste quoi, notre 2eme meilleur buteur depuis son arrivée? Tout en ayant jamais joué (99% du temps) à son poste? IMMENSE RESPECT POUR GERMAIN. — Hell Walker (@iamRisingAgain) December 4, 2020

Malgré ce retour en forme, les critiques continuent de pleuvoir, à plus petites gouttes certes. « Elles sont plus ou moins justifiées, avance Téo. A l’OM, on attend beaucoup des attaquants. On s’attendait à ce qu’il marque une bonne dizaine de buts en Ligue 1, comme à Monaco, mais ça n’a pas été le cas. Après, il n’a jamais été mis dans les bonnes conditions, et il n’a pas eu toute la confiance nécessaire. Mais c’est sûr qu’il s’est toujours battu pour le club, on ne peut pas lui reprocher. Et qu’il joue 5 ou 70 minutes, il court comme un malade ».

Poste d’attaquant

A l’image de sa débauche d’énergie contre Manchester City, mais aussi de son raté de la tête en première mi-temps. Les supporters de l’OM aiment pourtant les joueurs qui donnent tout, et ce malgré quelques limites techniques. Sauf pour Germain. « Parce que le poste d’attaquant de pointe est un poste phare. Les supporters sont forcément déçus de son rendement en termes de but par saison. Avec un numéro 9, tu t’attends à 20 buts par saison, on a trop attendu de lui. Si tu prends l’exemple de Sakai, lui aussi ne va rien lâcher mais à partir d’un certain niveau, tu vois les limites. Et son poste est beaucoup moins en vue que celui d’attaquant », avance le supporter.

Moi c’est pas début de carrière mais début avec mon club...

Valère Germain qui cale un triplé en qualifs d’Europa League. Je pense que tout les marseillais se sont dit qu’on tenait enfin notre 9 tant attendu !

Et la suite on la connait — Alex (@Alex__OM) December 4, 2020

Mais la patience des supporters à des limites, et avec des prestations très moyennes, les critiques commencent à fuser aussi en direction du Japonais. Comme tout va très vite dans le foot, un but ce samedi pour offrir la victoire contre Monaco et Germain pourrait faire un pas de géant dans l’estime des supporters.