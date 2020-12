Mick Schumacher a remporté le titre en F2 après le dernier GP de la saison, le 6 décembre 2020. — Hasan Bratic/SIPA

L’Allemand Mick Schumacher, fils de Michael, a remporté le titre en Formule 2, l’antichambre de la F1, dimanche à Bahreïn, avant d’être promu dans la catégorie reine la saison prochaine dans l’écurie américaine Haas.

Le pilote âgé de 21 ans n’a terminé la dernière course de la saison qu’à la 18e place, un résultat suffisant toutefois pour être sacré avec 14 points d’avance sur son dernier rival, le Britannique Callum Ilott, 10e sur le circuit de Sakhir.

En piste pour les essais libres du GP d’Abou Dhabi la semaine prochaine

« Je suis un peu dépassé pour l’instant, ça va prendre quelques jours… Je suis juste très heureux et reconnaissant », a-t-il réagi une fois descendu de sa monoplace. « Peu importe le résultat de cette course, nous sommes champions et c’est ce dont les gens se souviendront. »

« Schumi Jr » termine avec les honneurs une semaine clé dans sa carrière : sa promotion en F1 en 2021, attendue depuis des semaines, avec un contrat « de plusieurs années » chez Haas (que motorise Ferrari, dont il fait partie de la filière de jeunes pilotes), a été officialisée mercredi. Pour se préparer, il participera avec l’écurie américaine aux essais libres 1 du Grand Prix d’Abou Dhabi vendredi et aux tests de fin de saison sur le même circuit de Yas Marina le 15 décembre.