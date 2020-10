Bon par contre on voit clairement les fils, c'est moyen pour un magicien. — Jorge Guerrero/AP/SIPA

Ce n’était plus qu’une question de temps. Après avoir égalé le nombre de victoires du grand Michael Schumacher au début du mois après son succès lors du GP de l’Eifel en Allemagne, Lewis Hamilton (Mercedes) vient cette fois-ci de définitivement le laisser dans son rétro. Le Britannique a en effet remporté dimanche la 92e victoire de sa carrière en Formule 1 lors du Grand Prix du Portugal.

Hamilton conforte également son avance au championnat du monde, à cinq manches de la fin. Il vise plus que jamais un septième titre qui lui permettrait d’égaler un autre record absolu du légendaire pilote allemand. « Je n’ai pas encore eu le temps de vraiment y penser, je suis encore mentalement dans la course », a réagi à chaud Hamilton, interrogé sur l’importance d’être désormais, à 35 ans, le recordman absolu de victoires en F1.

92 Grand Prix wins.



Most in Formula 1 history.



Lewis Hamilton is legendary. pic.twitter.com/plhyCfYMTZ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 25, 2020

Des conditions météo difficiles

« Je le dois aux gens à l’usine qui ne cessent d’innover et de travailler », a ajouté le champion britannique qui a remporté cinq de ses six titres mondiaux avec Mercedes. Hamilton a pris la tête de la course au 20e tour en dépassant son coéquipier Valtteri Bottas, qui termine finalement deuxième, comme souvent, et ne l’a plus lâchée malgré un temps incertain émaillé de quelques gouttes de pluie et fortes rafales de vent.

« C’était dur aujourd’hui, mais c’était surtout une question de températures », a souligné le vainqueur alors que les pilotes ont dû gérer l’usure de leurs pneus en plus de leur mise en température difficile, sur l’asphalte neuf de Portimao. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a terminé troisième devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), quatrième.