L’Allemand Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher,fera ses débuts comme titulaire en Formule 1 en 2021 chez Haas, « avec un contrat de plusieurs années », a annoncé l’écurie américaine dans un communiqué mercredi. Pour se préparer, le pilote de 21 ans participera aux essais libres 1 du Grand Prix d’Abou Dhabi le 11 décembre et aux tests de fin de saison sur ce même circuit de Yas Marina le 15 décembre.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk