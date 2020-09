Michael Schumacher et Jean Todt en 2007, à l'époque chez Ferrari — FRANK AUGSTEIN/AP/SIPA

Sept ans après son accident de ski à Méribel, le mystère autour de l’état de santé de Michael Schumacher demeure. Sa famille s’attelle à préserver l’intimité de l’Allemand et les nouvelles se font rares. Rare personne « extérieure » à pouvoir lui rendre visite, Jean Todt promet, sans grande précision, que son ancien poulain « se bat ».

« J’ai encore vu Michael la semaine dernière, a-t-il déclaré à l’agence PA News. Mon dieu, on sait qu’il a eu un terrible et malheureux accident de ski voici bientôt sept ans, qui lui a causé beaucoup de soucis. Mais il a une femme et des enfants extraordinaires, d’excellentes infirmières. On ne peut que lui souhaiter le meilleur. Tout ce que je peux faire aujourd’hui, c’est d’être auprès de lui. Mais dès que je pourrai faire quelque chose d’autre, je le ferai. »

Jean Todt, qui a travaillé avec Schumi pendant dix ans chez Ferrari faisait, il y a plusieurs mois, de son rêve de « pouvoir l’accompagner sur une course, dans le paddock. »