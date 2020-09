Petite révolution en Formule 1. Le pilote Ferrari Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, a signé pour l’écurie Racing Point à partir de la saison 2021 et « au-delà » pour remplacer le Mexicain Sergio Pérez, a annoncé l’équipe britannique ce jeudi.

