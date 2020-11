Thomas Ruyant, skipper de LinkedOut. — Pierre Bouras - TR Racing

Alors que les fous du volant entament lundi leur quatrième semaine de course, les positions semblent se figer dans ce Vendée Globe. Charlie Dalin continue sa course en tête devant le duo Ruyant-Escoffier. Jean Le Cam a quant à lui de nouveau céder sa troisième place. On fait un point sur ce qu’il faut savoir en ce lundi 30 novembre.

Le classement à 9 heures

Comme nous le disions, Charlie Dalin est toujours solidement en tête de ce Vendée Globe 2020, et ce pour sa toute première participation. Derrière, l’écart s’est un peu rétréci, mais pas de quoi non plus inquiéter le skipper d’Apivia, qui garde une très belle marge de sécurité sur ses principaux poursuivants.

1. Charlie Dalin

2. Thomas Ruyant à 237 milles nautiques

3. Kévin Escoffier, à 261 milles nautiques

Thomas Ruyant ne lâche pas

Partenaire de 20 Minutes, le skippeur Dunkerquois n’est pas près encore de voir la fusée Dalin dans son viseur, mais chaque jour qui passe le rapproche un peu plus du leader de la course. A 285 milles nautiques du bateau Apivia lors du pointage de 9 heures dimanche matin, celui-ci n’était « plus qu’à » 237 lundi matin. Un gain de 48 milles nautiques en 24 heures, soit environ 90 km, et ce alors que Ruyant a récemment perdus ses deux foils, c’est ce qui s’appelle faire mieux qu’écoper le navire.

Pasta à la Norma pour le Florentin Giancarlo Pedote

Vendée Globe ou pas Vendée Globe, quand on est italien, les pâtes du dimanche sont sacrées. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, le Florentin Giancarlo Pedote a partagé son petit moment de bonheur à lui, après avoir souffert dans des creux de 5m, autour d’un plat de pasta « à la sauce Norma, venue de Sicile ». Buon apetito signor !

RISTORANTE ITALIANO Vendée Globe

Il piatto della domenica. pic.twitter.com/S5IXRSMI5B — Giancarlo Pedote - Ocean Sailor (@GiancarloPedote) November 29, 2020

Le Cap de Bonne Espérance en vue pour Dalin

Alors que tous les skippeurs baignent désormais dans les mers de l’hémisphère sud, Charlie Dalin sera le premier à franchir ce Cap symbolique. Selon les dernières prévisions, le Havrais devrait le passer lundi dans l’après-midi.