Charlie Dalin, sur Apivia, mène la flotte du Vendée Globe dans l'Atlantique sud. — Loic VENANCE / AFP

Il n’y a pas de dimanche peinard au chaud sous la couette qui tienne pour les zinzins des mers, qui poursuivent leur course autour du monde en solitaire et sans assistance. On fait un point sur ce qu’il faut savoir ce dimanche.

Le classement à 9h

Pour sa toute première participation, Charlie Dalin (Apivia) continue de mener la dans des mers avec une sacrée avance sur ses poursuivants, notamment sur Thomas Ruyant, deuxième mais quand même loin derrière à 285 milles nautiques. Le Havrais devrait franchir le Cap de Bonne Espérance dans la journée de lundi mais il ne battra pas le record de 17 jours et 22 heures établi par Alex Thomson en 2016

1. Charlie Dalin

2. Thomas Ruyant à 285 milles nautiques

3. Jean Le Cam à 358 milles nautiques

Après plus de 20 de mer, la situation se décante alors que le cap de Bonne-Espérance devrait être franchi lundi par le leader. L’Atlantique Sud n’a pas été très coopératif ces dix derniers jours…

Alex Thomson jette l’éponge

L’un des favoris du Vendée Globe 2020 a dû se résoudre à l'abandon dans la journée de samedi et il fait actuellement route vers le Cap. En cause, une avarie sur son safran tribord, tout ça moins d’une semaine après avoir déjà connu des problèmes structurels sur son bateau Hugo Boss de dernière génération. C’est la troisième fois en cinq participations que le Gallois se retrouve dans cette situation, après deux premiers abandons en 2004 et 2008.

Le Cam-Escoffier, la bagarre bat son plein

Avec sa vieille bécane sans foils, Jean Le Cam continue de faire des miracles sur ce Vendée Globe 2020. Après avoir cédé la troisième place à Kévin Escoffier dans la nuit de samedi à dimanche, le Breton est de retour sur le podium, profitant de la trajectoire piégeuse vers le Sud du skipper malouin. Les deux marins vont continuer de se tirer la bourre dimanche. Au dernier pointage de 9h, moins d’un mille nautique séparait les deux bateaux.

Beyou va passer l’équateur

Bon dernier après ses galères de début de course qui l’ont contraint à faire demi-tour et à rentrer aux Sables d’Olonne pour réparer son bateau Charal, Jérémie Beyou est en passe de franchir l’équateur. Dimanche après-midi, tous les skippers auront donc quitté l’hémisphère nord.