Le Britannique Alex Thomson, un des favoris du Vendée Globe, a abandonné samedi après une avarie sur son safran tribord (partie du gouvernail), moins d’une semaine après avoir eu des problèmes structurels sur son bateau de dernière génération.

« La décision est tombée : faute de pouvoir réparer son safran tribord », Alex Thomson (Hugo Boss) « abandonne le Vendée Globe » et « va faire route vers Le Cap », a annoncé le Vendée Globe. Le Gallois renonce pour la troisième fois en cinq participations. Il avait déjà abandonné en 2004 puis en 2008 avant de terminer troisième en 2012/2013 et deuxième de la dernière édition (2016/2017).

Le skipper, âgé de 46 ans, était l’un des grands favoris du Vendée Globe, une course autour du monde en solitaire et sans escale, qui a toujours été remportée par un Français depuis sa création en 1989. Il avait passé l’équateur en tête dix jours après le départ. Pour sa cinquième participation, Thomson était à la barre d’un bateau flambant neuf noir et rose, de toute dernière génération, qui peut presque voler grâce à des foils (grands appendices latéraux).

With great sadness, we announce that we are no longer racing in the Vendée Globe.



A statement from Alex and the team: https://t.co/viFr7z13E0 @VendeeGlobeENG @VendeeGlobe