Thomas Ruyant, skipper de LinkedOut. — Pierre Bouras - TR Racing

Dimanche, on a vu Thomas Ruyant perché à 28 mètres de haut pour résoudre un problème de cordage. Malgré ce petit problème technique, le skipper de « LinkedOut » est deuxième du Vendée Globe. 20 Minutes vous donne l’occasion de poser des questions à Thomas Ruyant via le formulaire ci-dessous, le navigateur y répondra lui par vidéo.

Vous avez le mal de mer et le vertige et vous vous demandez ce qui se passe en haut d’un mât. Vous vous interrogez sur l’utilisation des foils, sur ce qu’emporte un skipper à manger pour 80 jours en mer ou comment le navigateur se prépare à passer le cap de Bonne Espérance ou les fêtes de fin d’année sur son Imoca, etc. Posez votre question à Thomas Ruyant, 20 Minutes lui transmettra.