Pourquoi Jean Le Cam n'arrive plus à suivre les leaders? — 20 Minutes

Il avait étonné tout le monde en devançant le reste de la flotte du Vendée Globe​ dans l’Atlantique nord, depuis plusieurs jours, Jean Le Cam ne cesse de perdre du terrain. D’abord déchu par Alex Thomson, il a été bouté du podium par Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Maintenant, sa place dans le top 5 est menacée par Louis Burton et Kevin Escoffier.

Notre question de la semaine, rendez-vous hebdomadaire sur 20 Minutes pendant la durée de la course, est donc très simple : pourquoi le roi Jean recule aussi vite au classement (et comment avait-il pu tenir jusqu’ici ?)

L’avis de Michel Desjoyeaux

Pour ceux qui veulent approfondir, on vous laisse en bonus et en intégralité une citation du double-vainqueur du Vendée Globe Michel Desjoyeaux : « Dans les conditions de mer [agitée, comme en première semaine], les bateaux qui ne volent pas peuvent marcher plus facilement à leur maximum. Ce qui rend brutal le comportement d’un foiler, c’est qu’il sort au-dessus de l’eau, les foils décrochent et le bateau retombe dans la vague. Alors qu’un bateau qui flotte tout le temps [comme celui de Jean Le Cam], certes il tape mais il retombe de beaucoup moins haut. Et comme il a une vitesse un peu inférieure ça fait quand même beaucoup moins mal. Donc c’est plus facile de faire naviguer à 100 % ou proche des 100 % dans toutes les conditions, y compris les plus difficiles, un bateau qui ne vole pas. »