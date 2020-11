Romain Attanasio s'est battu pour continuer — Nicolas Fabbri

Ils seront bientôt une dizaine de skippeurs sur le Vendée Globe à avoir franchi l’équateur et basculé dans l’hémisphère sud, tandis que le leader de la flotte, Alex Thomson, s’approche du Nordeste ( Brésil). Le Gallois sur Hugo Boss ne faiblit pas mais derrière, ça pousse très fort. Si bien que Thomas Ruyant (LinkedOut) est désormais dans son rétroviseur et Charlie Dalin (Apivia) n’est pas beaucoup plus loin. Le suspense est total.

Le classement à 9h

1) Thomson

2) Ruyant, à 22 miles

3) Dalin, à 50 miles

4) Le Cam, à 113 miles

5) Escoffier, à 173 miles

Attanasio se fait peur en tête de mât

Romain Attanasio reste dans la course, mais au prix de quel effort ! Le skippeur sur Pure-Best Western a dû monter en tête de mât, soit à une trentaine de mètres de hauteur, pour régler une avarie de chariot de grand-voile. « J’ai des bleus partout, le chariot était bloqué en tête de mât, une pièce est cassée, j’ai coupé la drisse et mis un messager, normalement j’ai tout bon. J’ai dû perdre des dizaines et des dizaines de milles, mais j’ai réussi », s’est-il réjoui. Attanasio occupe la 15e place au pointage du matin. Et il le mérite.

Dalin en mode nouvel an pour son passage de l’équateur

Charlie Dalin a vu les choses en grand pour son passage dans l’hémisphère sud. L’actuel 3e de la course a réservé un petit décompte façon 31 décembre en direct sur ses réseaux pour ses abonnés dans un cadre luxueux (non), confortable (toujours pas), et coloré (non plus). On pense fort aux skippeurs sur les foilers de dernière génération qui ont l’air de bien tanguer à vive allure. Bienvenue à Disneyland, les gars.

Pendant ce temps, chez Jérémie Beyou…

Le désormais ex-grand favori du Vendée Globe se trouve au large de la péninsule ibérique, bien loin d’Alex Thomson. Il se trouve au nord-est de la Galice en quête de vent avant d’entamer la descente de l’Atlantique, le tout dans des conditions climatiques pour le moins déprimantes. « Il fait bien gris pendant que les autres sont au soleil. » Courage, Jérémie, on lâche pas. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait pour rester en course.