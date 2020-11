Thomas Ruyant revient fort sur Thomson — LinkedOut

C’est un cap qui se franchit sur la route des skippeurs du Vendée Globe. Pas tant sur le plan nautique – les bateaux sont au beau milieu de l’Atlantique – que symbolique. Alex Thomson et ses poursuivants vont franchir l’équateur et changer d’hémisphère. Un moment d’émotions intenses que l’on ne retrouve que dans la bascule France 3-France 2 pendant le Tour de France​.

Le classement à 9h

1) Thomson

2) Ruyant, à 69 miles

3) Dalin, à 102 miles

4) Le Cam, à 106 miles

5) Escoffier, à 185 miles

Les foilers prennent le dessus sur le Cam

On l’aime beaucoup, Jeannot, sur Yes we Cam ! Mais il faut se rendre à l’évidence. Avec les vents soutenus de l’Atlantique, les foilers commencent à faire parler leur puissance et il devient de plus en plus difficile pour le vétéran de résister sur son bateau à dérive. Après avoir été distancé par Thomas Ruyant (LinkedOut), qui lui se rapproche d’Alex Thomson (Hugo Boss), il vient d’être dépassé par Charlie Dalin (Apivia). Et derrière, Kévin Escoffier (PRB) et Louis Burton (Bureau Vallée) commencent à pointer le bout de leur nez. Mais le Cam tient le bon bout pour ce qui est de son objectif principal : terminer premier dans la « catégorie » des non-foilers.

Pendant ce temps, sur Charal…

Jérémie Beyou est reparti des Sables d’Olonne mardi en début d’après-midi après un gros travail de son équipe technique pour réparer le bateau. Il se trouve désormais dans le Golfe de Gascogne et cherche désormais du vent au Nord-Ouest avec un seul objectif. Ou plutôt deux. Boucler ce tour du monde le plus rapidement possible avec option remontée au classement à la prime, et éviter ces saletés d’ofnis. Comme dirait l’autre « c’est dans les mains de dieu maintenant. »

Louis Burton en mode Top Chef

Qui a dit qu’on mangeait mal sur le Vendée Globe ? Louis Burton profite des alizés et de son positionnement tropical pour déguster une petite salade estivale « pendant que vous en France vous mangez des tartiflettes ». Le tout agrémenté d’une pointe de truffe. Les amateurs de cuisine apprécieront le chef-d’œuvre culinaire.

6ème du @VendeeGlobe, le skipper de @bureauvallee 2 file vers le Pot au Noir à 18,2 noeuds de moyenne sur les 4 dernières heures. Marin et bateau vont bien. En mode "Top Chef" et en tee-shirt, Louis Burton se prépare une salade d'été, assaisonnée avec son huile d'olive préférée ! pic.twitter.com/olCye1soHU — Louis Burton (@LouisBurtonOff) November 17, 2020

Pour rester sur les talents cachés de nos skippeurs, sachez que Samantha Davies s’est coupé les cheveux en direct live d’Initiatives Coeur, offrant un tuto coiffure de qualité (mais un peu brutal) à ses abonnés. Ce qui laisse son compagnon, Romain Attanasio, un peu sceptique en amont sur l’Atlantique. « Bon, d’ici 60 jours ça aura repoussé. » Le groupe vit bien.