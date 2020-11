Le mât de Nicolas Troussel n'a pas tenu la distance. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

La flotte, toujours menée par ce diable d’Alex Thomson, approche du Pot au Noir, dont les conditions devraient être favorables aux leaders, ce dont se réjouissait d’ailleurs le Britannique lors de la vacation de lundi matin. « Il faut toujours se méfier de cet endroit, c’est un piège. Il semblerait que cette année ce sera plutôt une agréable surprise. » La zone de convergence intertropicale semble peu active et à ce niveau, c’est une aubaine pour les skippeurs du Vendée Globe.

Le classement à 9h

1) Alex Thomson (Hugo Boss)

2) Thomas Ruyant (LikedOut, à 107 miles)

3) Jean Le Cam (Yes We Cam !, à 129 miles)

Thomas Ruyant en pleine bourre

Si Thomson peut sourire des conditions météo, qu’il surveille ses arrières. Bien que bénéficiant d’une avance toujours assez confortable pour un début de course, le Britannique voit Thomas Ruyant, son nouveau dauphin, débouler à toute allure. Le skippeur sur LinkedOut a avalé 500 miles en 24h même si au dernier pointage, sa vitesse est retombée au niveau de celle du leader. Mais la bagarre entre ces deux-là, toujours arbitrée par un Jean Le Cam tenace malgré l’absence de foils, promet pour la suite. Juste derrière le trio, Charlie Dalin nous fait profiter des conditions de glisse du moment. Admirez le travail.

Ça glisse à 18 nœuds à bord de l'Imoca APIVIA !

➡ Direction le Pot au Noir.

👀 @CharlieDalin profite de la superbe vue depuis son cockpit.



📌 La carto d'APIVIA : https://t.co/FkDKBQvoif@ApiviaMutuelle | @Apivia_courtage | @GroupeMacif pic.twitter.com/4p3AaRutys — Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) November 16, 2020

Fin du voyage pour Nicolas Troussel

« Avant le lever du jour, j’étais dans ma bannette, j’ai entendu un grand bruit, je suis sorti et il n’y avait plus de mât. C’est la fin de cette aventure Vendée Globe 2020 (…). Il faudra revenir, on va réfléchir à tout ça… » C’est par ces mots que Nicolas Troussel a dit adieu au Vendée Globe après avoir dématé alors qu’il occupait la septième place. C’est le premier abandon cette année dans une course qui, rappelons-le, a pour habitude de décimer la moitié de la flotte.

Jérémie Beyou repart à 15h

Charal is back. Digéré l’accident avec un ofni et l’adieu à la victoire finale sur l’Everest des mers, Jérémie Beyou annonce son second départ des Sables d’Olonne. Il quittera les lieux mardi vers 15h. « On sait que le bateau sera prêt demain matin et partira vers 15h-15h30 demain après-midi, expliquait lundi le skippeur en conférence de presse. C’est une super nouvelle, je tenais à remercier toute l’équipe de Charal Sailing Team qui s’est, comme d’habitude, donnée à fond jour et nuit ici à Port Olona. […] Le soutien de tous a participé aussi au fait que j’y retourne. » Le désormais ex-favori de la course se lancera dans une course contre-la-montre en espérant faire mieux que le futur vainqueur de l’épreuve.

« J’préfère quand c’est un peu trop plus moins calme »

Pendant que les leaders galopent, Eole a complètement disparu à l’arrière. Le pauvre Armel Tripon a par exemple dû attendre la nuit pour retrouver enfin un peu de vent après être resté quasiment à l’arrêt au milieu de nulle part pendant 72 heures. « Je suis dans le piège de Neptune, et je n’ai sûrement pas fait une offrande suffisante », plaisantait-il dans une vidéo publiée sur ses réseaux. Un peu moins gai, Arnaud Boissières confiait hier avoir « arrêté de regarder les classements, ça me minait le moral. » Le skippeur sur la Mie Câline pointe à plus de 1.000 miles de Thomson. Et ça risque de ne pas s’améliorer.